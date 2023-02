Maximiano rovina la Lazio, Viviano: “Non è l’unico colpevole…”

La Juve ha battuto la Lazio in Coppa Italia sfruttando un errore un’uscita a vuoto di Luis Maximiano. Ma secondo il portiere Viviano, il criticatissimo Maximiano non è l’unico responsabile.

È la Juventus la quarta semifinalista della Coppa Italia 2022/23. La squadra di Allegri ha ritrovato il muso corto, ovvero il cinismo necessario per vincere senza strafare.

La partita è finita 1-0 grazie al colpo di testa vincente di Bremer al 44′, ma per i tifosi della Lazio la rete nasce da un’incertezza di Luis Maximiano, alla sua prima da titolare.

Della faccenda ha discusso anche l’attuale portiere del Fatih Karagümrük, cioè Emiliano Viviano. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, l’ex Samp e Fiorentina ha provato a ridimensionare le colpe di Maximiano.

“L’errore sul goal è un po’ di tutti“, ha spiegato Viviano. “Su quella palla i dettami di Sarri sono saltati. La responsabilità viene tutta a Maximiano, ma prima aveva fatto una parata clamorosa. È un errore, sì, ma se restava in porta prendeva goal lo stesso. Sembrava una palla impossibile su cui uscire. Molto probabilmente avrebbe preso goal uguale, ma così si è messo nelle condizioni di avere colpe”.

Emiliano Viviano cerca dunque di contestualizzare l’errore del portoghese, sottolineandone anche i pregi. Sarri sapeva di potersi fidare, “altrimenti non lo avrebbe messo dentro“. Ora, ammette l’ex Fiorentina, sarà difficile per Maximiano ritrovare la fiducia. “Ma è sbagliato dargli tutte le colpe della sconfitta“.

Emiliano Viviano, intervistato ai microfoni di calciomercato.it, ha anche discusso dell’assenza di bandiere nel calcio contemporaneo. “Il sistema è cambiato. Bisogna vedere anche l’altro lato della medaglia: è un attimo che ti danno una pedata. Il calciatore diventa sempre più professionista, diciamolo così. Personalmente qualche rimpiantino ce l’ho, ma ho scelto col cuore. Se stavo bene non mi importava di qualche soldo in più“.

Ai tifosi però fa male ascoltare da parte dei calciatori promesse e dichiarazioni d’amore fini a sé stesse. “Non c’è calciatore più tifoso di me, andavo in curva a vedere la Fiorentina. Ma quando sono andato alla Fiorentina non ho mai detto vorrei restare per sempre qui… Succedono talmente tante cose che non puoi sapere. Rischi di doverti rimangiare la parola. Se ragioni con logica, magari litighi, te ne vai via e hai fatto una figuraccia”.

Quindi il portiere ha dato il suo parere sul caso Skriniar. “Non credo che Skriniar vada perché prende 9 milioni invece che 7. Va perché il PSG offre garanzie calcistiche che l’Inter non può dare, come a suo tempo Donnarumma con il Milan”.