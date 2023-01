WhatsApp, l’idea del rivale è geniale: trema Zuckerberg

WhatsApp, le cose si mettono male. La piattaforma di messaggistica è sempre stata la numero uno nel settore, ma ora dovrà scontrarsi con la geniale idea di uno dei suoi rivali.

Dalla sua creazione nel 2009 ad oggi WhatsApp si è affermata come la piattaforma di messaggistica più scaricata e utilizzata al mondo. Ora, però, le cose potrebbero cambiare: l’applicazione dovrà vedersela con la geniale idea di un rivale.

WhatsApp ha conquistato milioni di utenti offrendo loro la possibilità di scambiare messaggi di testo, vocali, immagini, video, documenti, informazioni sulla posizione e sui contatti. Ma anche di effettuare chiamate e videochiamate, sia singole che di gruppo.

La piattaforma riesce sempre a sorprendere gli utenti con nuove feature, andando a soddisfare le loro richieste. Tuttavia, presto potrebbe ritrovarsi a scontrarsi con un temibile concorrente: Google.

In questo ultimo periodo il colosso si sta dedicando al miglioramento del servizio di messaggistica per utenti Android. Big G è intenzionato a perfezionare l’esperienza degli users con il lancio di nuove funzioni. Ciò a cui punta è raggiungere il livello di WhatsApp e altre applicazioni, che da anni guidano il settore.

I cambiamenti riguardano, in particolare, l’interfaccia e la privacy degli utenti. In base alle indiscrezioni, sembrerebbe proprio l’azienda sia al lavoro per far sì che gli users che utilizzato Google Messaggi possano creare profili propri.

Sarà quindi possibile utilizzare il proprio indirizzo mail per dare vita ad un profilo, personalizzabile con una foto. Inoltre Big G sta testando un sistema di segni di spunta (tipico di applicazioni come WhatsApp o Facebook Messenger). Questo andrà a sostituire le voci “inviato”, “consegnato” e “letto”.

WhatsApp, Google si prepara alla sfida

Al momento, la versione beta di Google Messaggi è disponibile per un numero limitato di dispositivi Android. Recentemente è stata estesa a più utenti. Chiunque fosse curioso di conoscere le nuove funzioni, può provare ad avviare una chat con un contatto che utilizza Google Messaggi.

L’azienda ha affermato di essere pronta ad investire sulla nuova applicazione di messaggistica. Così Google Messaggi potrà finalmente affermarsi come un’alternativa valida per gli utenti. E probabilmente una nuova avversaria per WhatsApp – che continua ad essere la piattaforma prediletta.

Per il momento non si hanno informazioni relative a quando verrà lanciato Google Messaggi e dovremo limitarci ad aspettare. Potrebbero volerci diversi mesi prima che sia disponibile per tutti i dispositivi Android.

Sappiamo solamente che Big G ha richiesto ad Apple di supportare l’RCS (protocollo di comunicazione utilizzato proprio per le chat della sua applicazione). Ma il tentativo di portare armonia tra gli users Android e iOS, purtroppo, non è stato accolto da Apple.