Da calciatrice a OnlyFans: rivincita “piccante” dopo lo scandalo

OnlyFans, la nuova reginetta della piattaforma di contenuti per adulti è un’ex calciatrice: ecco di chi si tratta e qual è la sua storia.

Qualcuno lo fa per vocazione. Altri, per arricchirsi velocemente e senza faticare troppo. Lei lo fa sostanzialmente per due ragioni: uno perché vuole mettere in piedi un impero, parole sue, e secondo perché le piace, chiaramente, esibire le sue curve.

Ed è per questo motivo che ha deciso, dall’oggi al domani, di chiudere con il passato e di regalarsi una nuova avventura professionale. Di tuffarsi a capofitto in un mondo che prima non le apparteneva ma nel quale, a quanto pare, si sente perfettamente a proprio agio. Che è quello, poi, che da qualche tempo a questa parte stanno facendo in tanti: aprire un account su OnlyFans e ritagliarsi un proprio spazio nell’ambito della piattaforma che tanto successo sta riscuotendo in ogni dove.

Ha fatto proprio così Madelene Wright, 23enne ed ex asso della squadra femminile del Charlton. Era una calciatrice, ma qualcosa, come vedremo dopo, andò storto. Fortuna che aveva tutte le carte in regola per tentare una carriera alternativa e che è riuscita, in breve tempo, a risollevarsi. Ha trovato una nuova strada da percorrere qualche tempo fa e si è sentita talmente a suo agio, nel suo nuovo ruolo, che non ha la benché minima intenzione di fare retromarcia.

Madelene Wright, l’ex asso del Charlton su OnlyFans

L’ex calciatrice ha riscosso su OnlyFans un successo veramente incredibile. Basti dire, per rendere l’idea, che lo scorso anno ha guadagnato grazie alla piattaforma di cui è ora reginetta la bellezza di 500mila sterline.

Mica male, per una novellina dei contenuti senza censura per adulti. “Non posso mentire – ha detto la Wright al The Sun – ha completamente cambiato la mia vita. Ho trovato il mio posto, ho potuto viaggiare per il mondo e mi sono goduta molte cose lussuose”. Ma non intende fermarsi a quel mezzo milione di sterline, la seducente e formosissima Madelene. “Voglio avviare un’attività in proprio e diventare un’imprenditrice, allontanarmi dallo stereotipo ed essere considerata una donna d’affari”.

Si è decisamente presa la sua rivincita, l’ex stella del Charlton, che prima di approdare su OnlyFans era stata coinvolta in uno scandalo che le era costato caro. La calciatrice era stata allontanata dal club per il quale giocava per via di alcuni video controversi, postati su Snapchat, che la ritraevano al volante mentre beveva alcol. Era stato proprio in seguito al licenziamento che aveva deciso di tentare una carriera alternativa e di costruire, pian piano, le fondamenta dell’impero del quale sogna di essere a capo.