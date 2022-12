Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: tris con beffa all’Inter

Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: pronto il tris con beffa all’Inter. Spalletti avrà una squadra ancora più rinforzata in tutti i ruoli.

Cristiano Giuntoli avrebbe sondato il terreno per prendere l’attaccante francese Marcus Thuram. E l’idea del dirigente nato a Firenze tesserato dal Napoli è di prendere anche Khéphren (fratello minore di Marcus, e quindi sempre figlio di Lilian) e N’Dicka.

Secondo quanto raccontato ai microfoni di calciomercato.it, in diretta sul canale Twitch TVPLAY l’Inter potrebbe perdere Marcus Thuram per un inserimento a sorpresa del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha chiesto a Giuntoli ragazzi giovani e di talento, e dal prezzo basso di cartellino o pari a zero. E così il ds napoletano è piombato su Marcus Thuram, la punta della Borussia M’gladbach e della nazionale francese, che l’Inter segue ormai da un paio d’anni. Marcus ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, e su di lui, specie dopo il Mondiale, ci sono parecchie squadre.

L’Inter lo aveva quasi chiuso l’anno scorso, poi il ragazzo s’infortunò e Piero Ausilio fu spinto a rinunciare all’affare. Thuram e l’Inter erano stati vicini anche due anni fa, quando però Inzaghi chiese ai dirigenti di prendergli Correa dalla Lazio. Tutte queste esitazioni potrebbero ora costare care ai nerazzurri: a quanto pare, Giuntoli avrebbe già trovato un accordo di massima con l’entourage del calciatore, superando così l’Inter, che da troppo tempo tiene il ragazzo in sospeso.

Calciomercato Napoli, soffiato Marcus Thuram all’Inter?

Contemporaneamente il ds del Napoli si starebbe muovendo per Evan N’dicka, difensore del Francoforte, anche lui in scadenza nel 2023. Si tratta di un giovane di grande speranze e con esperienza in partite di livello, bravo sia come terzino che come terzo a sinistra della difesa nel 3-4-3 o nel 3-5-2.

Sempre secondo i dati raccolti da calciomercato.it, il Napoli avrebbe trovato un accordo anche con l’agente di N’dicka. E ci sarebbe sola da ratificare il tutto, con calma, nei prossimi mesi. A centrocampo, poi, potrebbe arrivare un altro Thuram, cioè Khéphren, classe 2001, tesserato dal Nizza e con contratto in scadenza nel 2025. I francesi lo valutano 25 milioni di euro, ma Giuntoli potrebbe bloccarlo per prenderlo poi l’anno prossimo, quando sarà in scadenza.

Dunque il Napoli programma già il futuro, pensando a nuove pedine, giovani e attualmente a costo zero o basso, da inserire in rosa nei mesi o negli anni a venire. Khéphren è un ottimo giocatore, forte fisicamente, dinamico e raffinato tecnicamente. Si spinge bene in avanti e ha un tiro potente e un buon colpo di testa. Ma il pezzo forte del suo repertorio è l’accelerazione.