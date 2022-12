Qatar 2022: “Messi il migliore” | Pochi dubbi anche sul peggiore

Dopo la bellissima finale fra Argentina e Francia si discute del confronto fra i due grandi protagonisti del match. Se Messi e Mbappé si contendono lo scettro del migliore del Mondiale, non c’è dubbio sul peggiore.

L’Argentina è per la terza volta campione del mondo grazie alla vittoria ai rigori contro la Francia ai Mondiali di calcio in Qatar. Messi riesce finalmente ad alzare la coppa del mondo. Mbappé si conferma un fenomeno. Ma sono molti i giocatori che hanno deluso durante il torneo.

A calciomercato.it, in diretta sul canale Twitch TVPLAY, il direttore Marco Giordano ha commentato con vari ospiti l’emozionante finale del Mondiale fra Argentina e Francia in Qatar. L’Argentina ha meritato? E Messi continua a essere il giocatore più forte? Qual è stato il miglior giocatore del Mondiale e quale, invece, il peggiore?

La Francia, sulla carta più forte dell’Argentina, ha subito i sudamericani per gran parte della finale. Kylian Mbappé ha ribaltato la sfida sul finale e illuso i francesi, ma nel complesso Lionel Messi ha confermato la sua classe trascinando la sua nazionale verso la vittoria.

“La finale che tutti si aspettavano, con la definitiva consacrazione di Messi. Gli mancava solamente questo ultimo acuto, e ha dato una prova di grande personalità, trascinando l’Argentina. Ma dall’altro lato c’è un campione che segna tre goal in una finale. Uno ha scritto e l’altro scriverà la storia del calcio“, questo il commento di Lodovico Spinosi, agente e intermediario di Vlahovic, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, sul canale Twitch TVPLAY.

Anche Giulia Leonardi ha incoronato Messi come il migliore del Mondiale. “Al 2-2 della Francia, credevo che la Francia ce l’avrebbe fatta. Ma tifavo Argentina. A oggi il giocatore più forte del mondo è Mbappé, ma come storia dovrà ancora dimostrare, perché Messi ha fatto di più, e con il Mondiale diventa una leggenda“.

Emanuele Artibani si è invece detto contento per Messi e per Scaloni. “Una partita sopra le righe“, ha commentato Artibani, “con il passaggio del testimone: Messi sul tetto del mondo lascia ora spazio a Mbappé“.

Il migliore e il peggiore del Mondiale

ErFaina ha voluto anche scegliere il migliore e il peggiore del Mondiale. “Messi si avvicina a Maradona, ma tiene a distanza Mbappé. Il Mondiale non mi è piaciuto. La qualità era bassa. Le uniche due partite divertenti sono state la finale e Francia Inghilterra. Lautaro è quello che ha deluso di più“.

Umberto Chiarello, storico giornalista esperto di Napoli, ha tirato fuori un altro nome riguardo al peggiore. “Il peggiore? Lukaku: è stato pessimo”. Sempre secondo Chiarello: “Dietro Mbappé e Messi, come migliore, c’è anche Modric. Ma dopo c’è il deserto dei tartari… Nessun campione, nessuna vera sorpresa“.

Gli altri intervenuti in trasmissione, invece, credono che la maggiore delusione sia arrivata dalle prestazioni di Lautaro Martinez.

Spinosi ha poi parlato di come il Mondiale abbia reso manifesta la mancanza di coraggio delle squadre italiane. “Guardiamo il calciomercato in Italia. Nessuno prenderà i campioni che hanno giocato il Mondiale. Manca coraggio. Il Milan senza pazienza con Paqueta… Andrey, centrocampista del Vasco, è come Casemiro. City, Chelsea e Liverpool se lo litigano. De Paul è andato via per 30 milioni… poteva essere utile in Italia”. Nessuno quindi in Italia potrebbe prendere Seko Mohamed Fofana, proprio perché manca il coraggio di investire.