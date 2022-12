Giorgia Rossi e Monica Bertini, la sfida social si tinge di rosso

Giorgia Rossi e Monica Bertini, è guerra aperta sui social: così le due beniamine del calcio italiano sono entrate in “rivalità”.

Il rosso, il tartan, l’oro, le paillettes. Se si ha voglia di brillare e di osare con dei colori più audaci, il Natale è senza alcun dubbio il momento migliore per farlo. Tant’è che le star non se lo fanno ripetere due volte e sono sempre pronte a sfoggiare i loro look festaioli a ridosso della ricorrenza dicembrina.

Chi segue le beniamine del calcio italiano si sarà certamente accorto di quanto conduttrici e giornaliste amino il colore cult del Natale, ossia il rosso. Non c’è nessuna che non lo abbia già sfoggiato, a riprova del fatto che attendono con impazienza questo momento dell’anno per vestirsi a festa e valorizzare la loro bellezza con una tinta che simboleggia, da che mondo è mondo, la passione e il romanticismo.

Tra le celebrities cui alludiamo ci sono Monica Bertini, regina incontrastata di Pressing e di Mediaset, e Giorgia Rossi, che bazzicava negli stessi studi televisivi della sua collega mora ma che ha preferito, poi, passare a Dazn. Queste due splendide donne hanno sempre avuto diverse cose in comune, tra cui l’eleganza e la preparazione, ma sembra proprio che siano parecchio in sintonia anche sul fronte dell’abbigliamento.

Giorgia Rossi e Monica Bertini, non chiedeteci di scegliere

Qualche ora fa hanno entrambe postato sui social network degli scatti che testimoniano quanto stiamo ipotizzando. Indossavano due abiti completamente diversi ma “concettualmente” molto simili: difficile stabilire quale tra i due fosse più sexy, perché si tratta di due modelli veramente audaci, sconsigliati a chi non vuole attirare l’attenzione.

La splendida Monica Bertini, che tra le altre cose è anche la queen della Coppa Italia, ha optato per un vestito che strizza l’occhio a quelli da flamenco. Era attillatissimo, tempestato di paillettes, plissettato sul fondo e sensuale da morire. Soprattutto su un corpo, come quello della padrona di casa di Pressing, perfetto e “movimentato” da un bel po’ di curve pericolose. Era, molto semplicemente, divina. Nonché impeccabile, ma come sempre del resto.

Non era da meno però la sua collega Giorgia Rossi, che ha optato per un capo completamente diverso ma altrettanto particolare. Lei ha scelto un abito al ginocchio, con un’ampia scollatura e un piccolo spacco centrale, anch’esso rosso fuoco. Non luccicava come quello della Bertini, ma c’era lei, sorridente e serena, a renderlo luminosissimo. Non chiedeteci di scegliere: come si fa, con due dee così?