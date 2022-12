Million Day oggi, l’estrazione di domenica 4 dicembre | Numeri in diretta

Million Day, ecco qui i cinque numeri estratti relativi a domenica 4 dicembre 2022. Il nuovo gioco a premi mette in palio vincite fino a un milione di euro!

Il Million Day è il nuovo gioco a premi gestito da Lottomatica, presentato al pubblico italiano lo scorso 7 febbraio 2018. E in tanti hanno già imparato a conoscerlo e a interpretarlo col nomignolo familiare di “fratello minore” del più iconico e ricco Superenalotto.

Anche con il Million Day, tuttavia, c’è in palio un bel jackpot. Il gioco prevede un’estrazione al giorno, sette giorni su sette, alle 20:30. E indovinando tutti e cinque i numeri estratti sui cinquantacinque disponibili si vince un milione di euro.

E non è tutto: con EXTRA MILLIONDAY il giocatore ha anche una seconda possibilità per vincere. Aggiungendo EXTRA MILLIONDAY a una giocata MillionDAY, si partecipa infatti a una seconda estrazione, di altri cinque numeri, sui restanti cinquanta numeri in ballo. Doppia è quindi la possibilità di indovinare: cinque su cinquantacinque o cinque su cinquanta.

Fino a oggi, cioè dal 2018, già duecentoventinove persone sono diventate milionarie, grazie al Million Day. Nella fattispecie, il 2021 è stato uno degli anni più ricchi di vincite. Venerdì 15 gennaio del 2021, a Longo, in provincia di Vicenza, nel Veneto, qualcuno ha indovinato i cinque numeri diventando così il terzo milionario dell’annata. Martedì 9 febbraio si è registrata un’altra vincita a Palermo. E a marzo ci sono stati sei nuovi milionari in soli quindici giorni. Due nuovi milionari si sono palesati invece domenica 14 marzo, entrambi in Piemonte: uno a Valenza (AL), grazie a una giocata plurima da cinque euro, e l’altro a Villadossola (VB), grazie a una giocata singola da un euro. Il quinto milionario di aprile viene dalla Puglia, da Crispiano, in provincia di Taranto, ed è stato il centosessaquattresimo giocatore diventato milionario grazie al MillionDAY.

L’ultimo vincitore c’è stato domenica 20 novembre 2022, quando un giocatore di Bisiglio (MI) con giocata plurima ha vinto il suo bel milione.

Million Day, il regolamento

Ecco le regole del gioco. Con Million Day, ogni giorno si può vincere un milione di euro. Le regole sono molto semplici, e per tanti versi simili al meccanismo del più noto Superenalotto. La differenza fondamentale fra i due giochi è che invece di sei numeri su novanta se ne devono indovinare soltanto cinque su cinquantacinque.

L’altra differenza sostanziale rispetto al Superenalotto è che l’estrazione dei numeri non avviene soltanto tre volte a settimana ma tutti i giorni, alle 20:30. Il costo della giocata base è di un euro. Ma c’è anche la possibilità di abbonare una stessa giocata per più concorsi consecutivi fino a un massimo di venti. Si può giocare da sei a nove numeri nella stessa schedina.

Si porta a casa il milione di euro chi indovina tutti e cinque i numeri. Ma ci sono dei premi anche azzeccandone quattro, tre o solo due.

Le vincite del Million Day di domenica 4 dicembre 2022

Ricapitolando: ecco i montepremi per le vincite al gioco. Indovinando due numeri, si vincono 2 euro. Con tre numeri: 50 euro. Indovinandone quattro numeri la vincita è di 1000 euro. Con cinque numeri si arriva al famigerato milione.

Questi i cinque numeri vincenti della giornata:

MILLION DAY: 43 – 14 – 4 – 40 – 34

EXTRA MILLION DAY: 52 – 51 – 1 – 26 – 45

Le precedenti estrazioni MILLION DAY

SABATO 03/12 19 28 35 46 54

VENERDÌ 02/12 7 25 27 30 45

GIOVEDÌ 01/12 6 26 29 40 46

MERCOLEDÌ 30/11 13 27 36 37 45

MARTEDÌ 29/11 21 23 26 39 43

LUNEDÌ 28/11 3 30 47 49 53

DOMENICA 27/11 5 10 28 32 39

Le precedenti estrazioni EXTRA MILLION DAY

SABATO 3/12 11 15 24 36 50

VENERDÌ 02/12 6 14 24 34 39

GIOVEDÌ 01/12 2 8 30 37 38

MERCOLEDÌ 30/11 15 28 41 44 51

MARTEDÌ 29/11 5 10 14 42 44

LUNEDÌ 28/11 17 32 33 42 51

DOMENICA 27/11 18 40 48 49 51

Si consiglia come sempre, per riscontrare eventuali vincite, di verificare i numeri del Million Day sul sito ufficiale di Lottomatica.it.