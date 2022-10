Diletta Leotta, il nuovo fidanzato | È quasi famoso come lei

Diletta Leotta racconta il calcio come poche commentatrici sanno fare. Ma anche la sua vita sentimentale è una partita appassionante che merita di essere seguita.

Diletta Leotta ha tutti gli occhi addosso. Per quanto sia appassionante la partita che commenta, lei è sempre uno degli ingredienti principali dello spettacolo e una delle principali ragioni che inducono gli spettatori a scegliere i suoi canali.

Sin da giovanissima, Diletta ha visto nel mondo della TV e dello spettacolo la sua strada. La sua vita professionale è stata un crescendo.

Dall’intrattenimento allo sport

Da Antenna Sicilia a Sky, dove si è affermata come conduttrice di intrattenimento prima e poi, affiancando una leggenda delle commentatrici sportive italiane come Ilaria D’Amico, è passata a essere volto, voce e mente dello sport della grande emittente satellitare. Da qualche stagione è approdata a DAZN che ha puntato su di lei per lanciare la sua offerta calcistica in Italia, e a giudicare dai risultati sia per Diletta che per l’emittente, ha puntato con grande successo.

Una vita sentimentale appassionante

Come una finale di Champions. La vita sentimentale di Diletta Leotta appassiona i suoi fan, non meno delle straordinarie partite che introduce e commenta con memorabili volate lungo la linea e calcolati interventi da studio.

Se non tutto, la curiosità pubblica, è riuscita a scoprire molto degli interessi e delle relazioni di una giovane e bellissima donna che del resto ama vivere in diretta social, non nascondendosi affatto. I suoi profili sono tra i più seguiti e ammirati in Italia. Molto traspare da lì, per i suoi numerosissimi followers. Per il resto ci sono il gossip e la cronaca rosa, che la seguono con tutto l’interesse che un personaggio pubblico del suo calibro suscita, e merita pienamente.

Tutte le storie (conosciute)

Di Diletta è stata consegnata alla storia il lungo rapporto amoroso con Matteo Mammì. Inutile tornare sulle ragioni della loro, peraltro lontana della separazione. Dopo Matteo, Diletta è stata fidanzata con il massiccio pugile italiano Daniele Scardina che proprio a questa relazione, più ancora che al suo impressionante ruolino sportivo, deve la sua notorietà. Più breve, quasi fugace è stata la successiva relazione con un altro bellissimo, l’attore turco Can Yaman.

Dopo la rottura, clamorosa e sofferta si pensava che Diletta Leotta fosse ormai single. Ma una serie di foto malandrine ha fatto intuire un nuovo legame, nato nelle nevi di St. Moritz, in uno chalet di comuni amici.

Chi è Giacomo Cavalli

Giovanissimo, ha solo 28 anni, bresciano, Giacomo Cavalli rientra in modo armonico nella galleria degli amori di una donna affascinante come Diletta. Archetipo di bellezza maschile, sportivo (ama la vela e il surf e li ha praticati a livello internazionale). Il suo aspetto sicuramente piacevole lo ha lanciato quasi suo malgrado nel ruolo di fotomodello, e sul suo profilo Instagram abbondano le copertine di riviste in cui appare protagonista.

Ha lavorato per Jo, Dolce & Gabbana ed EA7 e anche sui social non passa inosservato. Quello che conta però, molto più dei suoi 60mila followers, è quella singola fan bionda, che gli ha messo il “like” più importante della vita. Quantomeno per ora.