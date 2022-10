Superenalotto, comunicato ufficiale Sisal: estrazione anticipata

Superenalotto, l’estrazione del concorso numero 131 è stata anticipata: il comunicato ufficiale della Sisal rivolto a tutti i giocatori.

Il SuperEnalotto sta diventando sempre più grande, sembra nato ieri e invece compirà quest’anno, precisamente il 3 dicembre, 25 anni. Nella sua storia ha segnato capitoli importanti nei giochi in Italia. La prima storica vincita è datata 17 gennaio 1998, appena un mese e mezzo dopo la partenza. Quel giorno un fortunato giocatore della provincia di Brescia si mise in tasca ben 11,8 miliardi delle vecchie lire.

Nella sua storia sono stati assegnati ben 124 jackpot: la regione più fortunata è stata la Campania che è a quota 18. Al secondo posto c’è il Lazio (16 jackpot), seguito dall’Emilia Romagna a quota 13. Ci sono però ancora tre regioni mai baciate dalla dea bendata: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise.

A seguire la distribuzione dei jackpot divisi regione per regione: Campania 18, Lazio 16, Emilia Romagna 13, Puglia 10, Toscana e Veneto 9, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Sicilia 7, Calabria 6, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo 3, Marche e Umbria 2, Liguria e Basilicata 1.

Superenalotto, l’estrazione di martedì 1° novembre è anticipata a lunedì 31 ottobre

L’estrazione del concorso SuperEnalotto numero 131 di martedì primo novembre è anticipata a lunedì 31 ottobre 2022 per l’occasione della Festa di Ognissanti. Ci sarà meno tempo per giocarla, e non solo per questo motivo vale la pena guardare con interesse all’app del Superenalotto messa a disposizione da Sisal.

Sisal ha infatti rilasciato un aggiornamento importante dell’app dedicata al gioco più famoso in Italia. La nuova interfaccia, nata per venire incontro alle esigenze dei clienti, assicura ai consumatori accessibilità e divertimento ai massimi livelli garantendo un’esperienza immersiva, con un design accattivante e un menu di navigazione chiaro e intuitivo.

In primo piano ci sono le sezioni più rilevanti come l’ultima estrazione, verifica vincite e la nuovissima funzionalità “Gioca in Ricevitoria”. Questa funzione dà la possibilità di preparare la schedina comodamente tramite smartphone, salvarla sul proprio telefono grazie alla generazione di un codice a barre e pagarla direttamente nel Punto di Vendita.

Inoltre c’è la possibilità di utilizzare la bacheca dei Sistemi e provare ad aumentare le proprie possibilità di vincita.