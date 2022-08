Monica Bertini, colpo di coda a tradimento: deliziose trasparenze

Monica Bertini, l’estate non è ancora finita. Gli scatti della regina della Coppa Italia hanno mandato Instagram in tilt.

È stata la prima, tra le giornaliste sportive più amate del Bel Paese, a tornare “in campo” dopo la pausa estiva. La Coppa Italia ha “bussato” alla sua porta e lei non ha potuto fare a meno di aprire, considerando che è il volto indiscusso della competizione nazionale e che nessuno potrebbe mai sostituirla.

Monica Bertini ha dunque riposto costumi e prendisole nel guardaroba prima ancora delle sue colleghe, lasciando i suoi follower con una gran voglia di ammirare ancora degli scatti in cui si palesasse in questa deliziosa versione estiva.

Ecco spiegato, quindi, perché qualche ora fa abbia postato delle foto “a tradimento”. Di repertorio, probabilmente, essendo ormai tornata in città e alla routine del palinsesto Mediaset, ma pur sempre apprezzatissime. Perché bella com’è ogni suo scatto è ovviamente ben accetto.

Monica Bertini, una dea da centinaia di like

A fare da cornice a queste incantevoli immagini è l’altrettanto bella Puglia, che quest’anno è stata presa letteralmente d’assalto dalle giornaliste italiane. Vi hanno fatto tappa Diletta Leotta, che insieme ad Elodie ha fatto battere parecchi cuori, e anche Federica Masolin, splendida nella sua genuinità e semplicità.

Anche Monica Bertini ha soggiornato a Lecce ed è stato proprio lì che ha scattato le foto che hanno mandato Instagram in tilt qualche ora fa. Una dea immersa nei paesaggi incontaminati del tacco d’Italia che ha riscosso, manco a dirlo, un successo incredibile sui social network.

Nelle tre foto sfoggia un abito bianco che mette ancor più in risalto il suo fascino. Sarà il taglio che mette in mostra le gambe chilometriche forse, o magari le trasparenze che lo caratterizzano, fatto sta che questo “colpo di coda” era proprio quel che ci voleva per salutare in grande stile l’estate 2022.