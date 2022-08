Federica Masolin, Giorgia Rossi non ti temo: vertigini assicurate

Federica Masolin segue le orme di Giorgia Rossi e incanta Instagram con uno scatto estivo davvero indimenticabile.

Sarà il circuito di Spa-Francorchamps ad ospitare la carovana della Formula 1 dopo la breve e doverosa pausa agostana. Piloti e appassionati si sposteranno dunque in Belgio, il Paese che ospiterà la gara che si correrà lungo uno dei tracciati più pirotecnici della stagione.

Anche Federica Masolin molto probabilmente volerà a Stavelot, nelle Ardenne, per seguire da vicino la “prima” tappa post-estiva. Non prima, però, di essersi completamente rilassata e di essersi concessa qualche giorno di quiete e di dolce far nulla in giro per l’Italia.

Come Diletta Leotta, anche la giornalista di Sky Sport ha scelto la splendida Puglia come meta per le sue ferie. E nel farlo, ha portato con sé, seppur virtualmente s’intende, i suoi fan, che sta deliziando con splendidi scatti che ben immortalano quella che è una delle regioni indubbiamente più belle della Penisola.

Federica Masolin, sfida lanciata: più micro di così non si può

In mezzo alle innumerevoli meraviglie del tacco d’Italia, lei non sfigura neanche un po’. Siamo abituati a vederla in una veste più seriosa, nei panni della giornalista che racconta le tappe del Mondiale di Formula 1 col suo savoir-faire e con la sua incredibile competenza in materia.

Vedere Federica Masolin in versione estiva è, dunque, un piacere per gli occhi. Tanto più che in uno degli scatti che ha pubblicato qualche ora fa sembra aver chiaramente lanciato un guanto di sfida ad una sua collega, altrettanto bella per quanto diversa.

La minigonna che la stella di Sky sfoggia in questa foto non ha nulla da invidiare al look da Basic Instinct con cui Giorgia Rossi, qualche giorno fa, ha stregato i social network. Anche in questo caso, le vertigini sono assicurate. E ben venga qualche altro giorno di attesa, se il tempo che la separa dal prossimo Gp intende sfruttarlo così.