Michael Schumacher, un nuovo inizio: la visita a Maiorca fa sperare i tifosi

Un nuovo inizio per Michael Schumacher? La visita a Maiorca che fa sperare i tifosi: l’indiscrezione lanciata dal “The Sun”.

Sono passati quasi 9 anni da quando, a seguito di un fuori pista sulle nevi di Méribel, la vita di Michael Schumacher è cambiata per sempre. 9 anni in cui il desiderio di privacy volutamente diffuso dalla famiglia ha prevalso su tutto e tutti, obnubilando anche le attenzioni mediatiche che inevitabilmente un pluri Campione del Mondo per sua natura effonde.

E così, riportando l’ultima indiscrezione rilanciata dall’Inghilterra, e più nello specifico dal The Sun, è impossibile non limitarsi alla mera cronaca, scevra di giudizi connotativi di ogni tipo. Secondo quanto rimbalza d’Oltremanica, infatti, la famiglia di Michael Schumacher avrebbe avviato grandi progetti per una nuova vita in Spagna, con l’ex pilota tedesco. Corinna, la moglie di uno dei piloti più vincenti della storia della Formula Uno, starebbe sistemando la famiglia in una villa con relativo appezzamento di terra, accanto alla lussuosa cittadina di Port Andratx a Maiorca. Lo stesso Schumi, stando a quanto riferito, avrebbe avuto modo di visitare la nuova villa sull’isola in elicottero.

Schumi, la nuova vita e la notizia che fa sperare i fan

Ma c’è di più. Come evidenziato dalla rivista tedesca Die Bunte, Schumi sarebbe stato portato in quella che diventerà un vero e proprio complesso abitabile proprio mentre ci si prepara a rendere l’isola una casa invernale, attorno alla quale si snoderà un appezzamento di terra di circa 54 mila metri quadrati, da utilizzare come ranch di cavalli, per “saziare” le passioni di Gina-Maria e Corinna, entrambe amanti di equitazione. Il terreno è attualmente pieno di edifici fatiscenti e mandorli, ma chiaramente sarà soggetto a numerosi lavori. Il servizio pubblicato in prima pagina da Die Bunte “Corinna Schumacher: Your New Life in Majorca” rivela proprio come la moglie di Schumi nutra grandi progetti su quest’isola, lì dove spera che il marito possa essere aiutato con le migliori cure mediche.

Una notizia che ci limitiamo a riportare come tale: chiaramente il tam tam mediatico che ne è derivato è stato importante, al punto che tutti i tifosi e non sperano che quest’indiscrezione possa fungere da preambolo a notizie confortanti sulle condizioni fisiche di Schumi. Difficile sbilanciarsi a riguardo, anche perché il tutto è avvolto nella massima riservatezza.