Giorgia Rossi, lavoro e vacanze: il tour delle piscine è su Instagram

Giorgia Rossi, il tour della giornalista di Dazn tra le piscine italiane procede a gonfie vele: nuova foto e nuovo bikini da urlo.

Dalle assolate spiagge del Sud ai paesaggi incontaminati del Trentino Alto Adige è un attimo. Giorgia Rossi non si ferma mai e il lavoro l’ha portata, stavolta, in mezzo ai monti. Dopo una breve pausa relax in riva al mare, la troupe di Dazn ha infatti pensato di spostarsi decisamente più a Nord.

Resta però un denominatore comune tra le vacanze della giornalista al mare e questa fuga a Fiera di Primiero. Indipendentemente da dove si trovi, l’amatissima stella di Dazn sembra avere ormai dato il via ad una vera e propria tournée. Un viaggio in più tappe con un fil rouge inequivocabile.

Che sia al mare o in montagna, in campagna o in collina, è chiaro che l’ex padrona di casa di Pressing abbia un vero e proprio debole per le piscine. Ultimamente sul suo profilo Instagram ne stiamo vedendo a bizzeffe. Di tutte le forme e di tutte le dimensioni e negli scenari più svariati.

Giorgia Rossi in bikini tra i monti

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che ami sguazzare in piscina e godersi, al tempo stesso, i paesaggi incontaminati che la circondano. Quello in cui era incastonata la vasca di ieri, in particolar modo, era davvero da cartolina.

Il Trentino offre scorci mozzafiato ed è per questo motivo che Giorgia Rossi, tra una partita e l’altra a burraco con i suoi colleghi, ha ben pensato di godersi un bagno rigenerante in mezzo ai monti e al verde. E di regalare ai suoi fan un nuovo scatto da ammirare.

La giornalista di Dazn sfoggia anche qui un bikini mozzafiato. Un costume che le sta divinamente bene e che rende giustizia agli innumerevoli “sacrifici” che fa ogni giorno per poter mantenere quella linea invidiabile. Non resta che scoprire, a questo punto, quale sarà la prossima piscina da esplorare.