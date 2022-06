Schumacher, le pene di Mick e quella frase sul papà: “Un grande bambino”

Schumacher, le pene di Mick e quella frase sul papà: “Ho avuto l’impressione di trovare davanti a me un grande bambino”

Dopo quell’incidente che ha sconvolto il mondo dello sport e non solo, di notizie su Michael Schumacher ne arrivano pochissime. La famiglia ha chiesto privacy, e la stampa internazionale ha cercato in tutti i modi di darla: si parla delle condizioni di un uomo, di un pilota, che ha fatto la storia della Formula 1 e che adesso si ritrova a lottare quasi quotidianamente tra la vita e la morte. Insomma, meglio così, e anche giusto così.

A cercare di prendere il posto del padre con quelli che sono i dovuti paragoni del caso, ci sta pensando Mick, anche se per lui il momento è assai negativo e rischia tantissimo, anche un licenziamento a quanto pare, secondo le informazioni riportate da TuttoSport. Il pilota della Haas, che al contempo è il terzo della Ferrari, sta facendo troppi incidenti secondo la scuderia che al momento lo ha alla guida. E i soldi per le riparazioni stanno finendo. A Montecarlo la macchina è stata praticamente tagliata in due – meno grave del previsto a quanto pare anche sotto l’aspetto economico il botto – ma pur sempre dei soldi da investire per correre ai ripari. Insomma, le cose non sono del tutto positive, anzi tutt’altro: rischia il licenziamento secondo il quotidiano. Anche se Mick sta cercando in tutti i modi di difendersi, dicendo che “devo imparare ancora molto”. Ma il tempo, in queste competizioni, non è mai illimitato.

Schumacher, quella frase sul papà

Su il Foglio Sportivo in edicola oggi poi c’è un’intervista ad Alessandro Benetton: presidente anche di quella scuderia di Formula 1 che ha visto Michael Schumacher. vincere due mondiali piloti e un titolo costruttori. “Ho avuto l’impressione di trovare un grande bambino. Da una parte questo entusiasmo, questa passione. Mi ricordo che mi disse che la cosa che lo aveva colpito di più guidando per la prima volta una Formula 1 erano stati i freni. Non pensava si potesse frenare così tanto” è stata la rivelazione del patron Benetton.

Un ricordo di quello che è stato. Un ricordo del campione che ha fatto innamorare tutti. Soprattutto quelli della Ferrari che con lui alla guida hanno vissuto i tempi migliori di sempre.