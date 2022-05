Roland Garros, tabellone femminile: pronostici lunedì 23 maggio

Roland Garros, tocca alla numero uno al mondo Swiatek, reduce dal successo di Roma. In campo anche l’azzurra Paolini: notizie e pronostici.

Pronti, via e subito una gigantesca sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros 2022. Fuori l’elegante tunisina Ons Jabeur, forse l’unica che sulla carta avrebbe potuto mettere i bastoni tra le ruote alla favoritissima Iga Swiatek, numero uno al mondo e vero e proprio rullo compressore da qualche mese a questa parte. La tennista nordafricana, reduce dalla strepitosa vittoria di Madrid e dalla finale di Roma – battuta nella Capitale proprio dalla schiacciasassi polacca – è stata eliminata in modo clamoroso al primo turno da Magda Linette, connazionale della Swiatek.

Davanti alla quale a questo punto si apre un’enorme autostrada verso la vittoria finale. Vittoria che sarebbe la seconda in carriera nello Slam parigino per la ventenne nativa di Varsavia, finita sul primo gradino del podio già due anni fa. Iga Swiatek debutta nella giornata odierna contro l’esperta Tsurenko, numero 121 al mondo approdata nel tabellone principale attraverso le qualificazioni: si profila un comodo successo per la campionessa dell’edizione 2020 del Roland Garros.

C’è l’esperta Begu per la Paolini

Nel pomeriggio scenderà in campo anche l’azzurra Jasmine Paolini, impegnata contro la rumena Begu. La toscana, numero 55 al mondo, ha fatto passi da gigante nell’ultimo anno ma sulla terra rossa sta facendo molta fatica: basti pensare che su questa superficie nel 2022 non ha ancora vinto un match. L’esperienza della sua avversaria potrebbe risultare decisiva in un match che rischia di terminare al terzo set. Favorita per il passaggio del turno invece Emma Raducanu, vincitrice degli ultimi US Open: la giovane britannica non è più riuscita a confermarsi a quei livelli ma contro la ceca Noskova non dovrebbe avere problemi. Sorteggio sfortunato per Ajla Tomljanovic, che ha davvero poche speranze contro l’estone Kontaveit, numero 5 del ranking.

Vittorie probabili anche per Riske, Parrizas-Diaz, Rybakina e soprattutto per la campionessa in carica, Barbora Krejcikova, pronta a debuttare con la padrona di casa Parry.