Chiara Giuffrida non ha rivali: nessuno sa farlo meglio di lei

Chiara Giuffrida, tutto quello che sappiamo sull’aspirante giornalista sportiva famosa per la sua fede incrollabile per una certa squadra.

Oltre 150mila follower, per un totale di 3027 tra fotografie e video. Il profilo di Chiara Giuffrida sta crescendo in maniera esponenziale e la cosa non ci stupisce neanche troppo. Ha lavorato sodo perché questo accadesse ed è normale, quindi, che abbia raggiunto un certo status sui social network.

Il suo sogno è quello di fare televisione e qualcosa, nel suo piccolo, l’ha già fatta. Le piacerebbe condurre qualche programma, ma per il momento si è limitata a partecipare ad un reality di Class Tv sulla vita delle modelle, a Colorado su Italia 1 e, infine, a Miss Italia, su La 7.

Oltre a lavorare come indossatrice, da qualche tempo ha mosso i primi passi nel settore dello sport. Ama il calcio e i motori ed è per questo motivo che Sportitalia ha ben pensato di ritagliare per lei uno spazio ad hoc, dandole così la possibilità di intraprendere la carriera giornalistica. Che sia la Diletta Leotta del futuro?

Chiara Giuffrida, un sacco di follower e una sola fede

Il pallone non ha segreti, per Chiara Giuffrida. E neanche l’Inter. Il suo cuore si è tinto di nero e di azzurro da che era una bambina ed oggi è forse una delle tifose più sfegatate del club milanese. Una passione talmente grande da aver spinto Piero Chiambretti ad invitarla nel salotto di Tiki Taka, in modo che potesse dire la sua sulla stagione ancora in corso.

La sua attività principale, al momento, resta comunque la moda. La bella Chiara, siciliana doc, ha partecipato a Miss Italia nel 2015 e da quel momento in poi ha lasciato il segno. Il suo profilo Instagram dimostra che ha tutte le carte in regola per fare strada in questo mondo e che ha anche i numeri per diventare una celebrità.

Bionda e solare, con quelle curve pazzesche e il suo sorriso da sogno, guardarla è davvero un piacere. “Mi piace gestire e organizzare piccole e grandi cose – scrive sul suo sito ufficiale – Ho sempre avuto una vena manageriale e grintosa. Mi sogno imprenditrice e la musica e il ballo sono parte fondamentale della mia vita, sin da bambina”. Bella, ambiziosa e anche versatile come poche.