Michael Schumacher, l’augurio più bello nel giorno del suo compleanno

Michael Schumacher, l’augurio più bello nel giorno del compleanno del campione tedesco. Le parole che non lasciano davvero indifferenti

Da quel giorno, quel maledetto giorno, che ha stravolto la vita di Michael Schumacher, le notizie che sono arrivate sulle condizioni di salute del campione tedesco sono state davvero frammentarie. L’unica cosa che forse si conosce è il fatto che l’ex pilota della Ferrari non riesce ad essere autonomo. Un incidente sugli sci che ha totalmente cambiato lo scenario futuro di uno dei più forti di sempre al volante.

Eppure, purtroppo, è così. Nel corso di questi anni sono arrivati milioni di messaggi di auguri. Da parte di tutti. Da parte di ogni componente del Mondo. Dai vip, ai semplici appassionati. Intanto, oggi, potrebbe essere sicuramente arrivato l’augurio più bello. Quello di uno che insieme a Schumacher ha vissuto momenti esaltanti. E ne ha fatti anche vivere molti ai tifosi della Rossa.

“Buon compleanno Mikel! In questo giorno speciale celebriamo una grande della Formula Uno, leggenda e un caro amico. Michael continui ad essere un’ispirazione per tutti noi. Il mio amore è per te in questo anniversario di compleanno”. Parole e musica, d’amore, di Jean Todt. L’ex manager della Rossa proprio negli anni in cui il tedesco vinceva sempre senza nessuna soluzione di continuità. Un messaggio particolare, insomma, di quelli che toccano il cuore. Di tutti. Anche di chi della Formula Una si è sempre interessato poco nel corso degli ultimi anni.

Happy birthday Mikel! On this special day we celebrate a great #F1 legend and dear friend. Michael @schumacher you continue to be an inspiration to all of us. My love to you on this birthday anniversary. #MichaelSchumacher #TeamMichael pic.twitter.com/Xp0w3lY7JQ

— Jean Todt (@JeanTodt) January 3, 2022