Udinese-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Salernitana è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

UDINESE – SALERNITANA | martedì ore 18:30

All’indomani della sconfitta di Empoli in molti avevano puntato il dito contro la dirigenza dell’Udinese. Il motivo? Aver mandato a casa Luca Gotti. Decisione reputata frettolosa e poco ponderata. Ma per ora i risultati danno ragione alla società. Con il debuttante Gabriele Cioffi al timone della squadra bianconera sono arrivati tre risultati utili consecutivi. Un ottimo pareggio con il Milan e due rotondi 4-0 rifilati al Crotone in Coppa Italia e al Cagliari in campionato. E adesso non è detto che l’ex vice di Gotti, inizialmente promosso ad interim, possa restare in panchina addirittura fino a fine stagione. Perché l’Udinese ammirata in Sardegna è sembrata una squadra in fiducia. Più simile a quella che avevamo conosciuto e apprezzato nelle prime giornate e che poi si era persa strada facendo.

A Cagliari non sono arrivati i gol di Beto, ma a trascinare i friulani è stato il talento di Deulofeu, autore di una prestazione sontuosa condita da due bei gol. Fatto sta che al giro di boa i bianconeri si godono un rassicurante +10 sulla zona retrocessione.

Distanza che potrebbe essere incrementata nell’ultima giornata del girone d’andata contro una Salernitana ultima in classifica e che deve fare i conti con un triste clima di smobilitazione. Al di là dell’aspetto prettamente sportivo, tiene banco la questione societaria: la scadenza del 31 dicembre è vicina e, non essendoci alcun compratore, i campani rischiano l’esclusione immediata dal torneo. A meno di eventuali deroghe.

Intanto la squadra sembra risentire di questo momento difficilissimo e venerdì scorso ha subito l’ennesima imbarcata, stavolta contro l’Inter che ha passeggiato 5-0 all’Arechi.

Udinese-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Cioffi è orientato a confermare in blocco l’undici che ha travolto il Cagliari sabato scorso, gettando nello scompiglio la squadra di Mazzarri. Sarà di nuovo 3-5-2, con la coppia d’attacco composta da Deulofeu e Beto. A centrocampo riecco Molina e Udogie sulle fasce, mentre in mezzo verranno riproposti sia Arslan che Walace.

Difficile prevedere le mosse di Stefano Colantuono, che le sta provando tutte per tornare ad ottenere un risultato positivo. In porta si va verso la conferma di Fiorillo al posto di Belec, mentre davanti scalpitano Djuric e Gondo. Non voleranno ad Udine gli indisponibili Capezzi, Bonazzoli, Strandberg e Veseli.

Come vedere Udinese-Salernitana in diretta tv e in streaming

Udinese-Salernitana, in programma martedì alle 18:30 alla Dacia Arena di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

L’Udinese dovrebbe conquistare la seconda vittoria consecutiva, mettendo in cassaforte altri tre preziosi punti salvezza. La Salernitana invece rischia di non trovare la via del gol per la quinta giornata di fila. Bianconeri che verosimilmente chiuderanno in vantaggio entrambe le frazioni di gioco.

Le probabili formazioni di Udinese-Salernitana

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

SALERNITANA (4-4-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0