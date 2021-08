Hellas Verona-Inter, formazioni ufficiali, dove vederla, pronostico marcatore

Hellas Verona-Inter, ecco le formazioni ufficiali della gara di campionato che si gioca al Bentegodi e il pronostico per il marcatore

Formazioni Ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Sutalo; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni, Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Di Francesco contro Inzaghi: tutta l’aria di un derby per i due tecnici che hanno fatto la loro fortuna negli anni passati sulle panchine di Roma e Lazio. Ma stasera sarà tutto diverso. Il primo deve rilanciarsi dopo delle stagioni vissute tra alti e bassi; il secondo, soprattutto dopo l’addio di Ronaldo e l’acquisto di Correa, è di nuovo il favorito per lo scudetto. E ha già fatto vedere che l’Inter c’è, senza dubbio, vista la vittoria in casa contro il Genoa dello scorso weekend che ha permesso ai nerazzurri di partire alla grande in campionato.

Hellas Verona-Inter, dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in coesclusiva Dazn e Sky. Per quanto riguarda i canali messi a disposizione da Sky, sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213).

In streaming, la partita in programma questa sera alle 20:45 al Bentegodi, sarà possibile seguirla tramite l’applicazione di Danz oppure tramite Sky Go. Oltre che Now Tv, che permette di comprare il ticket per vedere le partite in programma su Sky.

Il nostro pronostico per il marcatore

Dzeko ancora in campo dall’inizio, e allora il bomber ex Roma è il maggiore indiziato a segnare. Ha dimostrato di vivere un ottimo momento di forma il bosniaco e si è calato subito nell’impianto di gioco di Inzaghi. Al fianco di Lautaro, potrebbe davvero essere devastante.